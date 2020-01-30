Киев, , 11:19 — REGNUM Бывший министр угольной промышленности ДНР Игорь Ивакин, которого Служба Безопасности Украины (СБУ) якобы вывезла на подконтрольную Украине территорию, последние пять лет жил на Украине, сообщило 29 января издание «Украинская правда».

Журналисты изучили записи Ивакина в социальной сети Facebook и выяснили, что последняя запись о пребывании в Донецке относится к августу 2014 года. Уже в декабре 2014 года экс-министр начал публиковать фотоснимки из подконтрольного Украине Мариуполя.

После публикации о «спецоперации» СБУ, Ивакин написал, что пост министра занял, якобы, поддавшись «давлению и угрозам, опасаясь за свою жизнь и здоровье».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ отчиталась, что экс-министр угольной промышленности ДНР был вывезен её сотрудниками на подконтрольную Украине территорию и дал показания.

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