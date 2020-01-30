Брянск, , 11:04 — REGNUM 264 социально значимых объекта подключат к интернету в Брянской области в 2020 году. Запланированы также строительство 107 точек доступа и прокладка 1 197 км оптоволокна, сообщает пресс-служба регионального правительства.

О планах на год рассказал губернатору Александру Богомазу вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким. В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету планируется поэтапно подключить 825 социально значимых объекта Брянской области. В 2019 году доступ в сеть получили 215 объектов, на 2020 год запланировано подключение ещё 264 объектов, а также начало работ по модернизации Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Всего в регионе компания проложила 474 км волоконно-оптических линий в 29 населённых пунктах, развёрнуто 96 точек доступа.