Москва, , 11:03 — REGNUM Социальные сети Facebook, Twitter и YouTube должны быть привлечены к ответственности за систематические нарушения российского законодательства. С просьбой подать на эти интернет-ресурсы в суд в Роскомнадзор обратился председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

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В заявлении фонда, опубликованном на сайте организации, отмечается, что в течение последних лет зарегистрированные в США социальные сети Facebook, Twitter и YouTube «систематически, открыто и без каких-либо последствий нарушают нормы российского законодательства» в части правил хранения и обработки персональных данных.

Авторы просьбы указывают, что руководство Facebook и Twitter, начиная с 2015 года, игнорирует запросы Роскомнадзора относительно локализации персональных данных российских пользователей. А YouTube в сентябре 2019 года выступил в качестве одной из основных площадок, распространявших ложные сообщения о якобы имевших место нарушениях в ходе единого дня голосования в России.

Фонд считает необходимым через суд признать действия администрации Facebook, Twitter и YouTube противоречащими нормам федерального закона «О персональных данных», а также принять меры по ограничению доступа к информации, обрабатываемой с нарушениями действующего законодательства. Кроме того, по мнению авторов заявления, эти интернет-ресурсы должны быть внесены в реестр нарушителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года истекает срок ответа Роскомнадзору от Facebook и Twitter на запрос о локализации баз персональных данных российских пользователей.

Напомним, административное производство в отношении соцсетей было инициировано в 2019 году после того, как компании не предоставили отчётов о локализации баз данных российских пользователей в России. По решению суда компании были оштрафованы на три тысячи рублей. После этого Twitter обжаловал данный вердикт в Верховном суде России, а Facebook не стал выплачивать штраф.

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