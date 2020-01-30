Черкесск, , 11:00 — REGNUM Власти Карачаево-Чаркесии предпримут специальные меры против распространения коронаровирусной инфекции. В управлении Роспотребнадзора даны рекомендации, которые необходимо осуществить для преграждения путей попадания в регион вируса.

Так, Роспотребнадзор дал задание минздраву субъекта разработать план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий. При этом поручено обеспечить готовность медицинских учреждений к переходу в случае необходимости на строгий противоэпидемический режим, а медработников ознакомить с вопросами клиники, диагностики и лечения коронавируса.

Министерство образования обязали осуществлять контроль над студентами из Китая, обучающимися в республике. Кроме того, властями региона должны быть приняты меры по усилению в случае необходимости режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.

В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что в настоящее время случаев подозрения на коронавирусную инфекцию в Карачаево-Черкесии не зарегистрировано.