Курган, , 10:59 — REGNUM В Кургане пропал раритетный автомобиль модели ГАЗ М-1, который располагался на пьедестале на улице Машиностроителей. Об этом сообщает паблик «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Участники паблика выдвигают несколько версий пропажи. Якобы раритетный автомобиль, прозванный в народе «чёрным воронком» был продан коллекционеру. Кто-то считает, что машина была отправлена на реставрацию. Третьи предлагают сообщить журналистам, «которые всё знают», о пропаже памятника.

Портал «Область 45» пытался выяснить, куда делся известный курганский «чёрный воронок». В горадминистрации изданию пояснили, что данный автомобиль не является городской собственностью. Сотрудникам рядом стоящего офисного здания также не известна судьба раритета.

Очевидцы сообщают, что ГАЗ М-1 был снят недавно с постамента неизвестными и увезён.