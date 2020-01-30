Москва, , 10:47 — REGNUM Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы арестовать экс-полицейских, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе суда.

Среди задержанных — бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Ранее сегодня им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены 3,5 грамма наркотиков. Спустя пять дней глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью». В настоящее время он признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

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