Москва, , 10:27 — REGNUM Бывшим сотрудникам полиции, задержавшим летом 2019 года журналиста Ивана Голунова, предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Отмечается, что им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января по уголовному делу Ивана Голунова были установлены и задержаны пятеро фигурантов. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москва Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Напомним, Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены 3,5 грамма наркотиков. Через пять дней глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью». В настоящее время он признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

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