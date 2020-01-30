Нальчик, , 10:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии закончился трагически конфликт между двумя жителями села Плановское Терского района. В больнице скончался 26-летний мужчина, раненый в ногу. Стрелявший в него 62-летний односельчанин арестован, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В рамках его расследования были получены признательные показания от подозреваемого. Он сообщил, что между ним и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого он выстрелил в молодого человека.

Позже тот скончался от потери крови в реанимационном отделении Терской районной больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Кабардино-Балкарии произошло бытовое убийство на почве конфликта — брат убил брата. СКР расследует обстоятельства преступления.