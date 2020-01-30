Токио, , 10:15 — REGNUM Продюсер ремейка игры Resident Evil 3 Питер Фабиано рассказал, что команда разработчиков прикладывает все возможные усилия для того, что Немезис (главный антагонист проекта) получился более пугающим и опасным, чем Тиран из Resident Evil 2. Об этом 29 января сообщил портал GamingBolt.

Фабиано сказал, что хоть Немезис и будет немного похож на Тирана, но «у него свой сорт ужаса». Сообщается, что антагонист будет неустанно преследовать главных героев, использовать оружие и регулярно пытаться обхитрить игрока.

Напомним, ремейк Resident Evil 3 выйдет 3 апреля 2020 года. Одновременно с этим также состоится релиз многопользовательской игры Resident Evil: Resistance.

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