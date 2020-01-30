Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 10:13 — REGNUM Житель Актюбинска, записавший видеообращение с обрезом в руках, задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия, сообщили в пресс-службе департамента полиции Казахстана.

В ведомстве отметили, что 29 января в месенджерах было распространено видео, на котором мужчина с оружием в руках рассуждает на тему религии. «Героем» видео оказался 33-летний житель Актюбинска.

Полиция изъяла у мужчины обрез охотничьего ружья 16-го калибра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2019 года казахстанские пограничники с помощью собаки и специальных технических средств обнаружили у пассажира автобуса Оренбург — Актюбинск гранату РГД-5.

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