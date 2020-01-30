Магнитогорск, Челябинская область, , 10:10 — REGNUM В Челябинской области осуждён наркодилер из Башкирии. Приговор вынес Правобережный райсуд Магнитогорска, сообщает областное управление ФСБ.

Гражданин был пойман в Магнитогорске. Следствие и суд выяснили, что наркотики он купил у неизвестного лица. В Челябинской области расфасовал партию на три части. Две спрятал в разных тайниках, а третью — в своём автомобиле.

Всего у него изъяли больше 450 граммов. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.