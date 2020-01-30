Тбилиси, , 10:14 — REGNUM Подробности ликвидации в 2017 году террористической группы Ахмеда Чатаева и о ее планах рассказал 29 января бывший заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили в эфире «Первого канала» грузинского телевидения.

В интервью Гогашвили сообщил, что доказательства были против всех участников группы до начала операции: телефонные звонки, видео перемещений, открытие счетов. После проведения спецоперации были найдены боеприпасы, а также гаджеты и другие источники информации, по которым удалось установить примерные планы действий группы.

«Мы добыли доказательства в виде разговора между Абу Джихадом и Ахмедом Чатаевым, где идет речь о том, что террористический акт должен быть осуществлен в густонаселенном месте и совершен в Турции или Грузии», — рассказал Гогашвили.

Он добавил, что подбирали место, где будет больше граждан США, но силовики ликвидировали группу и пресекли злодеяние.

Как передавало ИА REGNUM, Малхаз Мачаликашвили, отец одного из убитых в ходе данной операции, настаивает, что его сына Темирлана Мачаликашвили убили без оснований. Он регулярно проводит акции протеста в Тбилиси. 28 января, когда Генпрокуратура закрыла дело о превышении должностных полномочий сотрудником спецназа, убившим Темирлана, его отец пытался прорваться в здание парламента.

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