Вашингтон, , 10:07 — REGNUM В феврале 2020 года подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат Bioshock Collection и Sims 4. Об этом сообщалось 29 января в ролике на YouTube-канале PlayStation.

Игры станут доступны для скачивания 4 февраля 2020 года. Сообщается, что в сборник Bioshock Collection войдут три части франшизы со всеми вышедшими дополнениями.

Напомним, PS Plus — это специальный платный сервис для обладателей консолей семейства PlayStation. Пользователи, оформившие подписку, получают две бесплатные игры каждый месяц, эксклюзивные скидки в онлайн-магазине, а также возможность играть с другими геймерами по сети.

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