Улан-Удэ, , 10:06 — REGNUM В рамках программы «земский учитель» в Бурятии открыто 30 вакансий, на которые на федеральном портале уже зарегистрировано 480 претендентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, большинство желающих намерены работать учителями начальных классов.

«Меньше всего заявок по учителям математики и физики. На сегодня полный пакет документов региональному оператору предоставили 25 претендентов», — добавили в ведомстве.

Как сообщается, желающие переехать в село в Бурятию оказались из самых разных регионов России. В частности, из Забайкальского края, Иркутской области, республик Тува и Якутия, и даже из Архангельской и Ульяновской областей.

Впрочем, это ещё не всё — приём документов будет открыт до 15 апреля. После чего две недели эксперты будут изучать документы и сформируют рейтинг. Победителей конкурса определят в первой половине мая, после чего они выберут школу, в которой им предстоит проработать как минимум ближайшие пять лет.

В министерстве надеются при помощи программы существенно решить кадровые проблемы в школах. Впрочем, всего в республике на конец 2019 года не хватает 246 учителей, из которых 184 — в районах.

Впрочем, в ближайшие годы ситуация может ухудшиться в разы. Как сообщало ИА REGNUM, после достройки всех школ и детсадов в Бурятии кадровый дефицит составит 1,6 тыс. специалистов-педагогов. На этом фоне 30 «земских учителей» вряд ли смогут исправить ситуацию.

Читайте также: «Ходим, уговариваем людей переучиться» — в Бурятии не хватает 1600 учителей