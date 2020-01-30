Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» сохранит свою программу полетов в Пекин и Харбин, несмотря на временную отмену рейсов на остров Хайнань, города Сиань, Ордос, а также ряд европейских городов и японский Саппоро из-за угрозы пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 30 января рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Полётная программа в Харбин и Пекин сохраняется», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

Также в ней рассказали, что рейс из Екатеринбурга в Ордос выполнялся один раз в неделю, в Сиань — четыре раза в неделю, из Екатеринбурга в Мюнхен и Париж — раз в неделю, из Екатеринбурга в Рим — дважды в неделю.

«В Хайкоу (о. Хайнань) из Тюмени и Екатеринбурга не было выполнено ни одного рейса. Старт полётной программы был запланирован на 6 февраля 2020 года, но в связи с ситуацией в Китае ее отменили», — также сообщили в пресс-службе, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чартерный рейс из аэропорта Перми «Большое Савино» в Китай (Санья) 30 января отменили из-за угрозы коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус: «Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Париж и Рим