Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве возведение самостроя стало экономически невыгодным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник столичной Госинcпекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Штрафы за самострой исчисляются, исходя из кадастровой стоимости земельного участка, и составляют, в среднем, 3,3 млн рублей на один субъект в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка», — сказал он.

В настоящее время Госинспекция и департамент информационных технологий Москвы реализуют проект по перепрограммированию видеокамер таким образом, чтобы они могли распознавать объекты самовольного строительства и иные правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в пять раз увеличится парк квадрокоптеров для выявления объектов незаконного строительства.