Владикавказ, , 10:02 — REGNUM В Северной Осетии 29 января прошли обыски в одном из учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития. В махинациях подозревают чиновника ГКУ РСО-Алания «Управление по выплате жилищных субсидий», пишет ТАСС.

Как отметили в минтруде, следственные мероприятия, которые прошли в управлении, связаны с пресечением «незаконной деятельности одного из работников учреждения».

В ведомстве также подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы следствие установило виновность или невиновность сотрудника управления по выплате жилищных субсидий «без оглядки на чины, звания и прошлые заслуги». При этом имя подозреваемого не называется.

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