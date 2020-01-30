Кудрово, Ленинградская область, , 10:07 — REGNUM В Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». Причиной стала попытка суицида, которую совершил 12-летний подросток в городе Кудрово.

Как сообщает 30 января пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о случившемся стало известно правоохранительным органам после звонка 27-летнего очевидца ЧП.

Попытка самоубийства мальчика произошла в среду, 29 января, в 17:02 в городе Кудрово, у дома 3 по улице Каштановая аллея. Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. Подросток выжил лишь благодаря случайному стечению обстоятельств.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») в отношении неустановленного лица (лиц). Ведется расследование», — отмечают в Главке МВД.