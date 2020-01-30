Москва, , 09:56 — REGNUM Гражданка Израиля Наама Иссахар, осуждённая в России на семь с половиной лет колонии за контрабанду наркотиков, вышла из колонии в Подмосковье, где отбывала наказание. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ 30 января.

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«В связи с указом президента Российской Федерации от 29 января № 67 о помиловании, Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения», — заявили в ФСИН.

Добавим, что, по данным израильским СМИ, улететь в Израиль Иссахар может на одном самолёте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который планирует 30 января провести в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Наама Иссахар была задержана в аэропорту «Шереметьево» во время транзита с 9,6 грамма гашиша. В октябре того же года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере и приговорил к 7,5 года колонии общего режима.

На днях стало известно, что гражданка Израиля попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. 29 января российский лидер подписал соответствующий указ.

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