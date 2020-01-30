Бордо, Франция, 30 января 2020, 09:56 — REGNUM Разработчики из Motion Twin анонсировали новое дополнение для игры Dead Cells. Первый геймплейный трейлер аддона The Bad Seed был опубликован на YouTube-канале компании 29 января.
В The Bad Seed игроков ожидают две новые локации, множество противников, могущественный босс и несколько видов дополнительного оружия. Релиз дополнения состоится 11 февраля 2020 года.
Напомним, Dead Cells — это ролевой экшен от французской студии Motion Twin. Его релиз состоялся в 2017 году.
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