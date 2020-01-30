Ирвайн, США, , 09:50 — REGNUM Весь контент, созданный пользователями в Warcraft III: Reforged, будет принадлежать компании Blizzard Entertainment. Об этом 29 января сообщил портал PCGamer.

Согласно новой политике Blizzard, геймеры не будут иметь права воспроизводить свои карты из Reforged на других игровых движках. По мнению экспертов, это решение было принято руководством компании из-за развития проектов жанра MOBA: например, Dota 2 и League of Legends.

Напомним, оригинальная DotA изначально была картой для Warcraft III. Однако позже компания Valve сделала из неё отдельную игру без участия Blizzard Entertainment.

Читайте ранее в этом сюжете: Вслед за Цириллой в Resident Evil 2 Remake появился ведьмак Геральт