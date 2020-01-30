Тула, , 09:49 — REGNUM Жителя Тулы, вернувшегося из Китая, госпитализировали с признаками ОРВИ вечером 29 января, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону. Мужчина недавно вернулся с отдыха на острове Хайнань.

«По предварительным результатам комплекса лабораторных исследований, у пациента не выявлено возбудителей ОРВИ, включая известные коронавирусы. До окончания полного объёма лабораторного обследования и установления причины заболевания пациент находится под наблюдением медицинских работников», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тульской области с 24 января начато проведение профилактических осмотров сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Китайской Народной Республики, в целях недопущения распространения коронавируса.

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