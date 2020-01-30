Москва, , 09:45 — REGNUM В Москве 30 января ожидается мокрый снег и облачность, сообщает центр «Фобос».

"Погода в столичном регионе ухудшится», — говорится в прогнозе. Влияние на это окажет усиление влияние атлантического циклона над Брянской областью. Жителей Москвы и Подмосковья ждёт влажный день. Пик осадков придётся на период с 15:00 до 20:00, а температурный фон окажется выше на шесть-восемь градусов многолетней нормы.

Максимальная температура в Москве достигнет нуля градусов. В Московской области столбик термометра будет переходить нулевую отметку от — 2 до +2 градусов. Скорость ветра не превысит 10 м/с.