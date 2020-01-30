Пермь, , 09:45 — REGNUM Чартерный рейс из аэропорта Перми «Большое Савино» в Китай (Санья) 30 января отменили. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Полет должна была выполнять компания Azur Air. На ее официальном сайте размещена информация, согласно которой авиакомпания приостанавливает программу завоза туристов на остров Хайнань и организует вывоз отдыхающих в кратчайшие сроки. Причиной сворачивания программы стал новый коронавирус, выявленный в Китае.

Добавим, согласно данным онлайн-табло, утром 30 января самолёт с туристами вылетел из города Санья в Пермь.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пермском аэропорту, все службы «Большого Савино», ответственные за приём пассажиров, работают в режиме повышенной готовности. С помощью тепловизора температура тела измеряется у каждого прилетающего. Особое внимание приковано к авиарейсам азиатского направления (Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам). В аэропорту организована дежурная служба на случай, если заражение «китайской пневмонией» будет обнаружено.