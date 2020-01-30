Токио, , 09:50 — REGNUM Ввиду растущего в Китае числа заболевших пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, необходимо ещё в большей степени повысить меры пограничного контроля. Об этом 30 января заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время первого заседания штаба по контролю за новым коронавирусом в Токио.

«Необходимо повысить меры еще на уровень», — приводит слова Абэ агентство «Киодо».

Также он рассказал, что власти Японии собираются, не колеблясь, принимать все необходимые меры при этом определяя как приоритетную задачу обеспечение защиты здоровья и безопасности граждан страны.

Кроме этого, Абэ отметил, что японское правительство сделает всё возможное для возвращения на родину всех граждан Японии, которые желают уехать из КНР.

«Легально мы не можем их обязать. В связи с вопросами касательно прав человека, есть некоторые аспекты, которые мы не можем переступить», — указал японский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице провинции Цзянсу на востоке Китая было выявлено два подтвержденных бессимптомных случая коронавируса.