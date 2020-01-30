Наньнин, Китай, , 09:40 — REGNUM В столице провинции Цзянсу на востоке Китая было выявлено два подтвержденных бессимптомных случая коронавируса, сообщает 30 января газета China Daily.

Два человека были направлены в больницу вместе с их родственником, у которого проявились симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом. Местный департамент здравоохранения продезинфицировал помещение, где жили люди, и гараж. Кроме того, все 14 семей, которые проживают в том же здании, что и зараженные, находятся дома под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае выявлено уже 7711 случаев заражения новым коронавирусом. Опасная инфекция унесла жизни уже 170 человек в Поднебесной.