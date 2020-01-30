Кустанай, Казахстан, , 09:37 — REGNUM Все полицейские Кустанайской области перейдут на усиленный режим патрулирования улиц и увеселительных заведений. Об этом 29 января заявил начальник департамента полиции региона Бекет Аймагамбетов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава департамента полиции встретился с патрульными полицейскими. По его словам, за два дня в республике было задержано 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Аймагамбетов отметил, что с 1 февраля к патрулированию подключатся все полицейские, в том числе участковые и инспекторы ПДН.

По его мнению, дополнительные меры позволят искоренить пьянство за рулем, сократить количество ДТП и в целом снизить уровень преступности. «Пьяный за рулём в Кустанайской области должен быть как динозавр — удивительное событие», — сказал Аймагамбетов.

Напомним, по итогам первых 11 месяцев 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 230 710 преступлений, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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