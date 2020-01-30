Гонконг, Китай, , 09:36 — REGNUM Власти Гонконга из-за угрозы распространения коронавируса должны полностью закрыть границу на въезд с территории материкового Китая. С таким требованием выступили отраслевые профсоюзы специального административного района КНР.

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В противном случае они угрожают начать всеобщую забастовку, пишет «Интерфакс». Напомним, ранее власти Гонконга заявили, что закрывают железнодорожное сообщение с материковым Китаем из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Также сокращаются авиарейсы в Китай и количество автобусных перевозок.

С сегодняшнего дня, 30 января, частично закрыта граница Гонконга с материковым Китаем .

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день коронавирус выявлен во всех регионах Китая. Количество заразившихся в КНР превышает 7,7 тыс. человек, состояние 1370 заболевших оценивается как тяжёлое. Число летальных исходов при заболевании новой пневмонией увеличилось до 170 человек.

Добавим, что в Гонконге зарегистрировано 10 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.