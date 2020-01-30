Сеул, , 09:39 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено выделить из бюджета 20,8 млрд вон (~$17,55 млн) на профилактику коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения.

По их словам, 6,7 млрд вон (~$5,65 млн) будет выделено на проведение профилактических мер, 5,2 млрд вон (~$4,38 млн) — на карантинный фитосанитарный контроль, 2,9 млрд вон (~$2,44 млн) — на карантин и лечение.

Известно, что власти страны также намерены предоставить КНР гуманитарную помощь для борьбы с распространением вируса в размере $5 млн.

Напомним, что по состоянию на 29 января в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания, число летальных исходов увеличилось до 170. Состояние 1 370 заболевших оценивается как тяжёлое.

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