Барнаул, , 09:33 — REGNUM Алтайские инфекционисты и эпидемиологи сомневаются, что коронавирусом можно заразиться, получив посылку из Китая. В разговоре с корреспондентом ГТРК «Алтай» главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, в частности, отметила:

«Скажу вслух и всем: маловероятно, чтобы вирус, который передаётся воздушно-капельным путём, преодолел всю транспортировку и через 5−10−15 дней в посылке причинил какие-то возможные заболевания человеку, который будет контактировать с данной посылкой. Посылка — это не живой организм, пусть это будут продукты или вещь, они не являются источником инфекции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, коронавирус — это патоген, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных. Вспышка новой его разновидности была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Решение временно закрыть пешеходную и автомобильную границу России с Китаем было принято на заседании оперативного штаба в правительстве России.

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В Алтайском крае уже разработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению нового коронавируса.

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