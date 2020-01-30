Барнаул, 30 января 2020, 09:33 — REGNUM Алтайские инфекционисты и эпидемиологи сомневаются, что коронавирусом можно заразиться, получив посылку из Китая. В разговоре с корреспондентом ГТРК «Алтай» главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, в частности, отметила:
Как уже сообщало ИА REGNUM, коронавирус — это патоген, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных. Вспышка новой его разновидности была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Решение временно закрыть пешеходную и автомобильную границу России с Китаем было принято на заседании оперативного штаба в правительстве России.
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В Алтайском крае уже разработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению нового коронавируса.
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