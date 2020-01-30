Владивосток, , 09:38 — REGNUM Вернувшиеся из Китая трое жителей дальневосточной столицы оказались в краевой клинической инфекционной больнице: граждане сами обратились за медицинской помощью, почувствовав недомогание.

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В настоящее время медики у всех пациентов выявили респираторную вирусную инфекцию, анализы направлены на экспресс-тест по определению коронавируса, пишет PrimaMedia.

«Они сами обратились за помощью, никто у них не подозревал коронавирус, просто сейчас у нас такой порядок действий — все, кто возвращается из КНР, проверяются на коронавирус. У всех троих пациентов выявили респираторную вирусную инфекцию», — рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Аббасова.

Анализы обратившихся с недомоганием пациентов направлены на экспресс-тест в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, где будет проведено полное обследование. Сами результаты анализов будут известны уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, вернувшаяся из Китая жительница Адыгеи, госпитализированная с подозрением на инфекцию, оказалась здорова — коронавирус у неё не выявлен.