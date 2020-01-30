Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM 175 студентов Уральского федерального университа родом из Китая могут не вернуться в Россию. Об этом сообщает «Новый день».

Как сообщили изданию в пресс-службе вуза, учащиеся уехали после зимней сессии на Родину в КНР. В вузе опасаются, что теперь студентам могут не разрешить вернуться в Россию, так как на некоторых территориях страны введён карантин.

В УрФУ с пониманием относятся к данной ситуации — учащимся продлят каникулы и предложат дистанционное обучение. Всего в вузе учатся 1 тысяча 744 китайских студента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные меры в отношении учащихся из КНР применили в высших учебных заведениях Приморья. Каникулы для китайских студентов там продлили до 1 мартя 2020 года.

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