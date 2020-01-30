Бердск, Новосибирская область, , 09:24 — REGNUM В Бердске из-за ОРВИ приостановлена работа двух школ и одного детского сада, рассказала начальник управления образования Жанна Тузова.

«В школе № 4 закрыты два класса, в лицее № 6 — один класс, в детском саду № 15 — одна группа», — цитирует «Бердск онлайн» Тузову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской обалсти из-за вспышки ОРВИ полностью закрыли один детский сад, ещё 33 работают частично.

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