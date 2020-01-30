Ярославль, , 09:24 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о готовности вернуть в начальную школу бесплатные горячие завтраки. Об этом губернатор сообщил на своей странице в социальной сети.

Школьная столовая Yarregion.ru

«Уже с 1 сентября готовы обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы. На выполнение этого поручения президента России Владимира Путина будут направлены средства из федерального, регионального и местного бюджетов. Произвели расчёты по своей части, обсуждаем внесение корректировок в бюджет, анализируем технические возможности школ», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Бесплатные завтраки для начальной школы действовали в Ярославской области до 2014 года. Тогда из-за нехватки денег в бюджете региона ввели 50-процентную оплату питания для младших классов. В 2019 году отменили и ее, оставив льготу лишь малоимущим и многодетным.

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