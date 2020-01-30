Ярославль, 30 января 2020, 09:24 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о готовности вернуть в начальную школу бесплатные горячие завтраки. Об этом губернатор сообщил на своей странице в социальной сети.
Бесплатные завтраки для начальной школы действовали в Ярославской области до 2014 года. Тогда из-за нехватки денег в бюджете региона ввели 50-процентную оплату питания для младших классов. В 2019 году отменили и ее, оставив льготу лишь малоимущим и многодетным.
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