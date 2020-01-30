Ташкент, , 09:12 — REGNUM На территории Китая находятся 72 студента из Узбекистана, которые не испытывают проблем со здоровьем. Об этом 29 января сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса (парламента) республики.

«На состояние здоровья у студентов из нашей страны нет никаких жалоб. Ситуация полностью под контролем», — сообщили в Сенате. Отмечается, что сотрудники посольства и генеральное консульство поддерживают контакты со всеми студентами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января МИД Узбекистана рекомендовал воздержаться от поездок в КНР в связи с распространением коронавируса. В Китае сохраняется сложная ситуация: число зараженных превысило 6 тыс., скончались более 130 человек.

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