Амстердам, , 09:08 — REGNUM В Нидерландах в связи со вспышкой коронавируса в Китае призывают временно отказаться от школьных обменов с этой страной.

Несколько школ в Нидерландах на март и апрель назначили поездки в области Китая, которые в настоящий момент не охвачены вирусом, но тем не менее многие родители и ученики выражают обеспокоенность в связи с намеченными поездками.

Тем временем в национальной авиакомпании KLM изучают возможность сокращения количества полётов в Китай. Ранее в компании приняли решение о выдачи бортовому персоналу, обслуживающему рейсы на Китай, респираторов. Решение о том, надевать ли респиратор, принимается самим персоналом.