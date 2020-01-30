Новосибирск, , 08:59 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом продолжит увеличиваться ещё две недели, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Мы сделали два варианта тест-системы, которые вылавливают сам коронавирус и более удалённые от него изоляты, так что, готовность научная выше, чем была в 2003 году, — цитирует «Тайга.инфо» Нетесова. — Дело в том, что у этого вируса дольше инкубационный период, чем у гриппа. Из-за этого могут произойти ситуации, когда человек не болеет, но уже носит вирус. Процент умерших в эту вспышку вируса — 5% — это меньше, чем в 2003 году, но динамика значительно выше. Неделю или две она будет нарастать».

Он напомнил, что сейчас происходит уже третий в истории перескок коронавируса на человека. Первый был в 2003 году (атипичная пневмония).