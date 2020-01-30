Андижан, Узбекистан, , 08:54 — REGNUM Острие боле 350 ножей было затуплено на рынках узбекистанского города Андижана в целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием колющего оружия. Об этом сообщили в УВД Андижанской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники УВД провели с работниками рынка разъяснительную работу, направленную на предотвращение преступлений с использованием острых предметов. По поручению правоохранителей работники рынка затупили острие своих ножей, находящихся в открытом доступе.

Напомним, 24 января сотрудники ГУВД Ташкента проверили лиц, отказавшихся подчиняться законным требованиям представителя власти и предъявлять документы. У подозрительных личностей было изъято 39 ножей.