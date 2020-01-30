Абуджа, , 08:56 — REGNUM Федеральная комиссия по конкуренции и защите прав потребителей Нигерии (FCCPC) распорядилась о закрытии китайского супермаркета в столице страны, Абудже, из-за опасений по поводу распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с заявлением сотрудников комиссии, в супермаркете «Panda» продавали «нелегально импортированные морепродукты и мясо», что было выявлено во время «неожиданной» проверки. Как сообщается, эти товары хранились в скрытой зоне супермаркета.

В заявлении также сообщается, что у многих продуктов из супермаркета были неправильно выставленные даты, а некоторые товары были с истекшим сроком годности.