Пекин, , 08:47 — REGNUM Министерство гражданской администрации Китая временно закрывает все свои приемные из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Во время закрытия общественных приемных, все жалобы, предложения и прочие обращения граждане смогут передавать через интернет, по телефону или почтой, отметили в министерстве. Приемные будут открыты вновь после того, как изменится эпидемиологическая ситуация, отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай также закрыл все приемные для получения жалоб населения при Национальной администрации по рассмотрению общественных жалоб и предложений Китая. Причина — все та же — коронавирус, унесший жизни уже 170 человек в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай временно закрывает приемные для жалоб населения в связи с эпидемией