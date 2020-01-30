Орск, Оренбургская область, , 08:45 — REGNUM В городе Орск Оренбургской области все школы закрывают на карантин из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Карантин объявлен с 31 января по 9 февраля. Документ об ограничительной мере будет завизирован в течение 30 января.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что карантин вводят с целью разобщить детей и не допустить распространения заболеваний.

Напомним, в Оренбургскую область пришла эпидемия гриппа. Стоит отметить, что в период с 20 по 26 января на территории региона закрыли полностью четыре школы (в Оренбурге, Оренбургском и Тоцком районах), а также ввели карантин в 40 классах 20 школ и шести группах детсадов.

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