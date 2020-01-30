Якутск, , 08:45 — REGNUM Многодетной семье Кузнецовых, попавшей в тяжелую жизненную ситуацию, о которой рассказало ИА REGNUM, помогают многодетные семьи из других регионов России, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«После того, как о нашей семье написали, откликнулись очень многие. Мы даже не ожидали, что людям из других регионов нашей страны это будет интересно! Но таких людей оказалось много! Особенно тронуло письмо отца пятерых детей из Челябинской области, из города Касли, Константина», — рассказала многодетная мать Марина Кузнецова.

Многодетный отец прислал семье Кузнецовых небольшую помощь, 1000 рублей и письмо.

«Меня зовут Константин, у меня у самого пятеро ребятишек, живем в Челябинской области, в городе Касли, я даже не знаю, сколько это тысяч километров от вас. Тем удивительнее, что сейчас по интернету можно узнавать и помогать людям, находящимся так далеко. Отправил небольшую сумму, 100 — рублей. Бог Вам в помощь. Берегите детей. Нам, многодетным, надо держаться вместе. А то не так нас и много, тех, у кого 5−6 детей и больше», — написал многодетный отец с Урала.

Марина Кузнецова рассказала, что после публикации ИА REGNUM к ее проблеме подключились и местные журналисты, опубликовали ее контактные данные, теперь ей часто пишут люди со всех уголков страны. И присылают пусть небольшую, но помощь.

Марина Кузнецова «Кто 100 рублей, кто 10, но не в деньгах дело. Совсем не в них. После такой поддержки хочется жить! Понимаешь, как много у нас в России хороших, добрых и отзывчивых людей. У нас в Якутии люди тоже откликнулись, многие помогли. Спасибо всем».

От местных чиновников никакой помощи семья Кузнецовых так и не дождалась, хотя помощь после публикации ИА REGNUM была обещана. Сейчас Марина записалась на прием в общественную приемную президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Кузнецовых из Якутска после болезни мужа попала в тяжелую жизненную ситуацию. Но из всей социальной помощи многодетным семьям Якутии положена разовая выплата в размере 16 тыс. рублей — один раз в год и 1076 рублей на ребенка в месяц. Обеспечение малообеспеченных многодетных семей углем в угольной Якутии также не предусмотрено. Чтобы купить им уголь, члены Общественной палаты Якутии скидываются своими деньгами, обращаются к предпринимателям и журналистам.