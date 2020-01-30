Якутск, 30 января 2020, 08:45 — REGNUM Многодетной семье Кузнецовых, попавшей в тяжелую жизненную ситуацию, о которой рассказало ИА REGNUM, помогают многодетные семьи из других регионов России, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Многодетный отец прислал семье Кузнецовых небольшую помощь, 1000 рублей и письмо.
Марина Кузнецова рассказала, что после публикации ИА REGNUM к ее проблеме подключились и местные журналисты, опубликовали ее контактные данные, теперь ей часто пишут люди со всех уголков страны. И присылают пусть небольшую, но помощь.
От местных чиновников никакой помощи семья Кузнецовых так и не дождалась, хотя помощь после публикации ИА REGNUM была обещана. Сейчас Марина записалась на прием в общественную приемную президента России Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Кузнецовых из Якутска после болезни мужа попала в тяжелую жизненную ситуацию. Но из всей социальной помощи многодетным семьям Якутии положена разовая выплата в размере 16 тыс. рублей — один раз в год и 1076 рублей на ребенка в месяц. Обеспечение малообеспеченных многодетных семей углем в угольной Якутии также не предусмотрено. Чтобы купить им уголь, члены Общественной палаты Якутии скидываются своими деньгами, обращаются к предпринимателям и журналистам.