Самара, , 08:50 — REGNUM Решение заключить под стражу на время следствия депутата гордумы Чапаевска, которую подозревают в организации приготовления к убийству своего мужа, принял суд Самарского района города Самары. Об этом 29 января сообщает «ВК онлайн».

По информации журналистов издания, время ареста подозреваемых депутата и ее подруги определили на два месяца.

Напомним, 28 января пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ сообщила, что депутата в Самарской области подозревают в организации приготовления к убийству своего супруга, по предварительному сговору со знакомой.

По версии следствия, подозреваемая планировала убить своего супруга, чтобы завладеть совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также его деньгами.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутата в Самарской области подозревают в подготовке убийства мужа