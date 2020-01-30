Киншаса, , 08:44 — REGNUM Власти Демократической Республики Конго начали распространять новый пероральный препарат для борьбы с сонной болезнью. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, заболевание, вызванное паразитом, поражающим нервную систему, является смертельным, если его не лечить. Оно затрагивает по меньшей мере восемь миллионов человек в 30 различных африканских странах.

Конголезские чиновники в сфере здравоохранения вместе с фармацевтическими компаниями и неправительственными организациями работали над созданием препарата под названием фексидазол в течение 10 лет, отмечают репортеры.

Как сообщают врачи, лечение фексидазолом 10-дневное. Власти начали распространять его по всем регионам страны.

По информации журналистов, сонная болезнь, или африканский трипаносомоз человека, передается от укуса зараженной мухи цеце. Ранние стадии болезни похожи на малярию и сопровождаются лихорадкой, мышечной болью и головной болью, когда паразит находится вне центральной нервной системы. Но как только паразит попадает в нервную систему на второй стадии заболевания, оно может привести к смерти, если его не лечить.

Эффективные лекарства для лечения этой болезни были ранее недоступны — некоторые из применяемых лекарств были токсичными и сложными в применении.

По словам экспертов, новый препарат станет спасением для жертв, которые живут в сельской местности и имеют ограниченный доступ к медицинской помощи.

Сонная болезнь затрагивает 36 стран Африки к югу от Сахары, включая ДР Конго.