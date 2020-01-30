Владивосток, , 08:44 — REGNUM В приморских вузах продлены зимние каникулы для китайских студентов до 1 марта — такое решение приняли уже четыре образовательные организации из шести, где учатся граждане КНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Приказы о продлении каникул вышли в Дальневосточном государственном институте искусств (140 студентов из Китая), в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (430 студентов), в Тихоокеанском государственном медицинском университете (числится несколько студентов из Китая) и в Морском государственном университете имени адмирала Невельского (так же числится несколько студентов).

Решение о продлении каникул пока не принято в ДВФУ, где обучается порядка 1500 студентов из КНР, и во ВГУЭСе, в котором обучается около 400 китайских студентов.

«В настоящее время в вузах Приморского края по образовательных программам и на подготовительных курсах обучаются около 2500 китайских студентов. Решение о продлении зимних каникул для них каждый вуз принимает самостоятельно. Мы, со своей стороны, можем выступать только с соответствующими рекомендациями», — рассказала министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, студентам из КНР, обучающимся в России, будет предложено продлить зимние каникулы до марта. Это решение связано с общей обстановкой по пресечению распространения коронавируса.