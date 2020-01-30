Москва, , 08:46 — REGNUM Федеральный закон, разрешающий жителям России охотиться с луком и арбалетом, вступил в силу 30 января. Документ был опубликован ранее на официальном портале правовой информации.

Прежде лук и арбалет можно было использовать на спортивных состязаниях, но не на охоте. Однако 2 августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться с таким оружием. Закон вступил в силу через 180 дней.

В новом законе лук и арбалет отнесены к гражданскому охотничьему оружию. Под луком понимается охотничье метательное стрелковое оружие без механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил.

Арбалет, напротив, является охотничьим метательным стрелковым оружием с механизмом фиксации упругих элементов в напряженном состоянии. Сила его дуги превышает 43 килограмм-сил.

Как сообщало ИА REGNUM, желающим выйти на охоту с луком или арбалетом придётся зарегистрировать оружие в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.

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