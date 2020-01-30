Амстердам, , 08:37 — REGNUM Голландская газета Volkskrant пишет, что в ближайшем будущем потребуются «болезненные» меры, чтобы уход за пожилыми людьми оставался возможным. По мнению специалистов, из-за старения населения не приходится рассчитывать на то, что центры по уходу за пожилыми смогут и далее поддерживать нынешний уровень услуг. Помимо снижения уровня ухода, предлагается более активное привлечение к уходу родственников.

В настоящий момент центры по уходу уже наталкиваются на пределы своих возможностей, при том что большие демографические тенденции только начинают сказываться. Среди указанных тенденций — удвоение в следующие 20 лет числа пожилых в возрасте от 85 лет, удвоение числа пациентов, страдающих деменцией, а с другой стороны — снижение числа лиц в возрасте от 20 до 64, готовых или способных работать в сфере ухода за пожилыми и больными.

Согласно подсчётам Нидерландской организации прикладных научных исследований, в случае отказа от реформ в сфере ухода до 2040 г. д центрах по уходу потребуется 140.000 дополнительных рабочих мест, что приведёт с собою удвоение расходов на уход за пожилыми людьми до 24 миллиардов евро в год.

Специалисты, с которыми беседовал корреспондент Volkskrant, что центры по уходу постепенно будут превращаться в некоторое подобие хосписов, в которых уход оказывается лишь в самой последней фазе жизни. Таким образом, условия проживания в центрах по уходу должны стать более скромными. В частности, предлагается отменить совместные обеды жильцов. По мнению специалистов, следует уменьшить спрос на места в центрах по уходу, обеспечив пожилым людям возможно более длительное проживание в собственной квартире.