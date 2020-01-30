Майкоп, , 08:43 — REGNUM Результаты лабораторных исследований материала, взятого в Адыгее у пациентки с подозрением на коронавирус, оказались отрицательными. Предполагаемый диагноз не подтвердился.

«Мы получили результат исследований. Он отрицательный. Коронавирус не обнаружен», — цитирует «Интерфакс-Юг» руководителя управления Роспотребнадзора по республике Сергея Завгороднего.

Напомним, ранее в Майкопе с симптомами ОРВИ госпитализировали и поместили на карантин молодую девушку, вернувшуюся из Китая. Медики не отмечали у пациентки признаков какой-либо опасной инфекции, однако все же были взяты дополнительные анализы для уточнения диагноза.

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