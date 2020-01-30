Новосибирск, , 08:37 — REGNUM В начале апреля 2020 года в центре Новосибирска (на Красном проспекте: от площади Свердлова до площади Калинина) в тестовом режиме заработает сеть платных парковок.

«Мы подходили очень взвешенно к формированию парковочного пространства, — заявил мэр города Анатолий Локоть. — Сначала, используя возможности федеральных программ, был отремонтирован Красный проспект и сформированы карманы с учётом того, что в будущем здесь будет организовано платное парковочное пространство. Затем были проведены конкурсные процедуры. Победитель — МБУ «Городской центр организации дорожного движения», который имеет опыт работы в этом направлении, сегодня устанавливает программное обеспечение».

На установку и настройку оборудования даны два месяца.

На Красном проспекте предусмотрено 13 парковок на 431 машино-место. Это будет сеть муниципальных платных парковок, которые будут объединены автоматизированной информационной системой.

Для обслуживания парковок будут установлены 13 терминалов оплаты, работающих на солнечных батареях. Оплатить стоянку можно будет банковской картой и через приложение на смартфоне.

Сейчас в Новосибирске работают шесть платных парковок: две на ул. Ленина, на ул. Гоголя, ул. Орджоникидзе и две на Красном проспекте — всего 420 платных паковочных мест.