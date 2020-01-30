Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Новая модификация (мод) для Resident Evil 2 Remake добавила в игру ведьмака Геральта из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Об этом 29 января сообщил журнал PC Gamer.

«Основой» для геральта стал Леон. К сожалению, несмотря на то, что серебряный и стальной мечи ведьмака присутствуют на его спине, геймеры не могут использовать их для того, чтобы уничтожать орды зомби, им придётся довольствоваться лишь ножом.

Стоит отметить, что это уже второй подобный мод. Он вышел через пять дней после того, как в Resident Evil 2 Remake добавили Цириллу и её меч Зираэль из той же игры студии CD Project.

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